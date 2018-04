Weinverkostung beim “Tag der offenen Kellertür” am Weingut Cobenzl in Wien

Hier können Besucher mittel Verkostungsbon (5 oder 10 Euro) Jungweine genießen oder auch Klassiker und Jahrgangsraritäten verkosten.

Weingut Cobenzl präsentiert neuen Jahrgang beim “Tag der offenen Kellertür”

“Wien ist das einzige Weinbaugebiet der Welt, das zur Gänze innerhalb der Grenzen einer Millionenmetropole liegt – und dabei großartige Weine hervorbringt. Die Weingärten sind zudem eine wertvolle Kulturlandschaft, die es zu schützen gilt”, so Umweltstadträtin Ulli Sima. “Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, sich am Tag der offenen Kellertür von der hohen Qualität der Weine zu überzeugen. Es ist die ideale Gelegenheit, sich in geselliger Runde durch den neuen Jahrgang und auch so manche Lagenrarität zu kosten!” Weinfreunde können darüber hinaus an kostenlosen Führungen durch den Weinkeller und das Presshaus teilnehmen. Für Familien bietet sich ein Abstecher zum angrenzenden Kinderbauernhof Landgut Wien Cobenzl an.

Info zur Veranstaltung

“Tag der offenen Kellertür”

Wo: Weingut Wien Cobenzl, Am Cobenzl 96, 1190 Wien

Wann: Freitag, 18. Mai 2018, von 11 bis 21 Uhr

Eintritt: Kostenlos, Verkostungsbons: 5 Euro (fünf Weinproben) bzw. 10 Euro (zehn Weinproben)

