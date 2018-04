Was sich liebt, das läuft – beim ersten “Loverun” im Wiener Prater

Der “Loverun” ist als Lauf für verliebte, verlobte und verheiratete Paare das wohl romantischste Laufevent Österreichs. Der sportliche Aspekt steht dabei eher im Hintergrund, vielmehr setzen die Loverunners Seite an Seite auf fünf Kilometern gemeinsam ein Zeichen für die Liebe.

“Loverun” erstmals im Wiener Prater

“Egal, ob ihr euch gerade erst kennen gelernt habt ode ihr schon viele schöne Jahre zusammen seid: Nimm Deinen Liebling an die Hand und nehmt gemeinsam am Loverun teil”, so die Veranstalter in einer Aussendung. Speziell für Singles gibt es die Kategorie “Blind Date”, bei der man einsam kommt, aber ebenfalls gemeinsam läuft. Auch die Liebe einer Freundschaft kann gefeiert werden.

Das Tagesprogramm umfasst Musik, Moderation, eine Fotobox, eine kleine Auswahl an Food Trucks und die Verlosung von diversen Preisen im Zuge der Siegerehrung.

1. Loverun

Wo: Wiener Prater, Prater Hauptallee

Wann: Samstag, 28. April 2018, Start um 17.00 Uhr

Anmeldeschluss: 14. April, 23.59 Uhr

>> Infos zur Anmeldung findet ihr auf der Website

