Wahlkampfauftakt der SPÖ live: Die Rede von Christian Kern

Christian Kern schwört die SPÖ-Genossen in Graz auf den Wahlkampf ein. - © APA/Georg Hochmuth

Die SPÖ startet am Donnerstag in Graz offiziell in den Wahlkampf für die Nationalratswahl 2017. Die Rede von Parteichef und Bundeskanzler Christian Kern im Live-Stream.