Vorstandstagung der Wiener SPÖ: Zum Auftakt geht es um Personal

Wie die APA aus der Landespartei erfahren hat, wird das Thema Personal als erster Tagesordnungspunkt am Freitag erörtert – an dem die hinter verschlossenen Türen abgehaltene Klausur um 14.00 Uhr beginnt.

Wird die SPÖ Wien Wechsel verkünden?

Wobei: Noch ist nicht geklärt, ob mehrere Ab- und Zugänge bzw. Wechsel verkündet werden. Fix ist laut derzeitigem Stand nur, dass Parteichef und Bürgermeister Michael Häupl einen Nachfolger – oder eine Nachfolgerin – von Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely vorschlagen wird. Der Rest ist zumindest derzeit noch völlig offen. Häupl hat zuletzt nicht ausgeschlossen, dass eventuelle weitere Rochaden erst später stattfinden werden.

Entsprechend schwierig ist auch der genaue Ablauf zu planen, wie zu hören ist. Angedacht ist, dass am Freitag in einer Pause am späteren Nachmittag die Medienvertreter informiert werden. Wann dies genau sein wird, hängt naturgemäß von der Dauer der Diskussion im Gremium ab.

Inhalte werden bei Vorstandssitzung besprochen

Am Samstag geht es dann um die Inhalte. Die Wiener Roten werden versuchen, in Bereichen wie Integration oder Wohnen auf einen grünen Zweig zu kommen. Am zweiten Tag des Meetings beginn die Sitzung bereits um 9.00 Uhr und dürfte wohl den ganzen Tag dauern. Auch am Samstag ist ein Medientermin geplant.

Teilnahmeberechtigt sind bei dem Treffen die 59 Mitglieder des sogenannten erweiterten Wiener Vorstands. 38 von ihnen sind stimmberechtigt. Ort des Geschehens ist das “C 3 Convention Center” in Wien-Landstraße.

(apa/red)