Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zieht bei Madame Tussauds in Wien ein

Ab Herbst wird die Wachsfigur des selbst ernannten “Volks-Rock’n’Rollers” in der Attraktion im Prater zu sehen sein, kündigte Madame Tussauds am Montag an. Die Besucher des Wachsfigurenkabinetts hatten sich “mit überwältigender Mehrheit” in einem Voting für den Sänger als neue Figur ausgesprochen.

Andreas Gabalier ab Herbst bei Madame Tussauds Wien

Gabalier hat angekündigt, seine Figur selbst zu enthüllen. “Wir freuen uns, dass die Wahl so eindeutig ausgegangen ist”, sagt Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien und öffnete das Kuvert: “Andreas Gabalier ist seit mehr als eineinhalb Jahren auf Platz 1 der meistgewünschten Wachsfiguren und wir freuen uns, ihn nun bald bei uns begrüßen zu dürfen.”