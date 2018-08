ViennaDome statt Strandbar Herrmann: Neue Winter-Eventlocation in Wien

Am Areal der Strandbar Herrmann entsteht eine neue, gläserne Winter-Eventlocation. Der ViennaDome wird zwischen Oktober und März am Fuße der Wiener Urania eingebettet.

Wo in den Sommermonaten die Seele bei kühlen Drinks baumelt, steht in der kalten Jahreszeit der ViennaDome für Weihnachtsfeste, Firmenfeiern bis hin zu Bällen bereit: Von Oktober bis März wird das spektakuläre Gebäude am Fuße der Urania eingebettet. Das Areal der Strandbar Herrmann ist in den Wintermonaten das Zuhause für zwei unterschiedlich große, fast gläsern wirkende Dome.