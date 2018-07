Vienna Major-Casting am Donaukanal: So fesch wird das Beachvolleyball-Event

In der Tel Aviv Beach Bar wurden die Models gecastet. - © VIENNA.at/Isabelle Ouvrard

Wien wird Anfang August wieder zum Mekka für Beachvolleyball-Fans. Am Mittwoch gab es in der Tel Aviv Beach Bar am Wiener Donaukanal einen ersten Vorgeschmack auf das Vienna Major, dort wurden die A1 Beach Girls & Boys gecastet. Wir waren vor Ort und haben die besten Eindrücke festgehalten.