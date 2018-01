Versuchter Raub: Pensionistenpaar in Wohnung attackiert

Am Sonntag, den 14.01.2018 kam es gegen 20:15 Uhr in der Gußriegelstraße (10. Bezirk) zu einem versuchten Raub. Laut Aussagen eines Pensionistenpaares hatte zunächst eine junge Frau an der Wohnungstür geläutet. Als das männliche Opfer (81) der Frau die Tür öffnete, stürmten zwei männliche Täter, die zuvor durch den Türspion nicht zu sehen waren, in die Wohnung und attackierten den 81-Jährigen mit Schlägen.

81-Jähriger verletzt

In diesem Moment kam die Gattin (74) aus einem Nebenzimmer und schrie lauthals um Hilfe, worauf die Täter von dem 81-Jährigen abließen und ohne etwas zu rauben die Flucht ergriffen. Das unmittelbare Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Identität der Täterin und der beiden Täter sind derzeit unbekannt, das Landeskriminalamt Wien ermittelt.