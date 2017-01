Veranstalter des Rock in Vienna reagieren auf enttäuschte Fans

Dass man es bei der Erstellung des Line-Ups für ein Festival nicht jedem Musikfan recht machen kann, wissen die Veranstalter der größten Musikfestivals in Österreich bereits. Diesmal muss sich das Rock in Vienna mit harter Kritik auseinandersetzen. Am Donnerstag wurde der letzte Headliner für das Festival auf der Wiener Donauinsel bekanntgegeben, somit stehen auch die großen Stars, die die Bühnen in Wien bespielen werden, fest.

Fans üben harte Kritik an Rock in Vienna-Line Up

RiV 2017 mit vielfältigem Programm

In den letzten beiden Jahren konnten Rock- und Metalgrößen wie Metallica, Rammstein, Slayer, Iron Maiden und Incubus auf die Wiener Donauinsel gebracht werden. 2017 soll das Line-Up am Rock in Vienna Festival allerdings mehr Vielfalt bieten: “Ganz klar ändert sich heuer die Ausrichtung des Rock in Vienna in eine breitere und neue Richtung”, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Weiterhin sollen Ausnahmekünstler ihren Weg zum Festival in Wien finden und man sei stolz auf das Line-Up: “Wir sind stolz auf unsere Bands 2017, die im Übrigen mehr als 80 Millionen Alben verkauft haben und Stadien füllen.”

