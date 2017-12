“Veggiezz” eröffnet Anfang 2018 drei neue Filialen in Wien

Die Lokale sollen zu Beginn des neuen Jahres am Keplerplatz in Favoriten, in der Linken Wienzeile auf Höhe der Pilgrambrücke in Mariahilf und in “The Mall” in Wien-Landstraße entstehen, so das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage von VIENNA.at. Auch im steirischen Kapfenberg wird es einen neuen Standort geben. Außerdem wird mit der Expansion nach Deutschland gestartet.

Veggiezz: Neue Standorte und neue Speisekarte

“Veggiezz” setzt auf “pure, vegane Dining-Qualität”, heißt es per Aussendung. Man will sich durch die täglich frische Zubereitung bewusst von Fastfood-und Durchschnittsangeboten abgrenzen. Neben veganen Burgern und Wraps werden, nach einer gemeinsamen Überarbeitung der Speisekarte mit einem veganen Sternekoch, nun auch andere Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts angeboten. Diese können ab dem 21. Dezember im “Veggiezz” Dining-Room am Salzgries verkostet werden, wo zwischen 17 und 19 Uhr eine Präsentation und Verkostung stattfinden wird. In allen weiteren Filialen gibt es die neuen Gerichte ab 7. Jänner 2018.

“Wir laden alle, die Veggiezz bereits kennen oder kennenlernen wollen, am 21. Dezember in den Dining Room im 1. Bezirk, Salzgries 9 zu einer kostenlosen Tour durch unsere neue Speisekarte inkl. hausgemachter Limonaden und Cocktails, ein”, so die Geschäftsführer Martin Krupitza und Richard Gröller.

(Red./JES)