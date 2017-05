Urlaubsfeeling pur: Die besten Wiener Restaurants und Beachclubs am Wasser

Motto am Fluss

Wo: Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien

Link zur Homepage

Mitten in der Wiener Innenstadt direkt am Wasser ein gepflegtes Frühstück schlemmen oder abends einen feinen Cocktail schlürfen? Funktioniert ohne weiteres, wie das Motto am Fluss unter Beweis stellt. Eine tolle Dachterrasse mit großartigem Ausblick auf den Donaukanal lädt zum verweilen ein, auch wenn die Preise vergleichsweise etwas höher sind.

Marina Wien

Wo: Handelskai 343, 1020 Wien

Link zur Homepage

Apropos Cocktail und Terrasse: Wer einen noch umfassenderen Ausblick auf die Skyline genießen will, kann es sich bei der Marina Wien gemütlich machen. Chillige Atmosphäre, Liegestühle und zahlreiche kulinarische Schmankerl locken zum Yachthafen – und das man die Beine bei Bedarf ins Wasser baumeln lassen kann, ist dank direkter Lage am Wasser ja auch nicht die schlechteste Option.

Ufertaverne

Wo: An der Oberen Alten Donau 186, 1220 Wien

Link zur Homepage

Der Name ist Programm: Auf zwei Ebenen darf bei der Ufertaverne geschlemmt werden, ein Lavasteingrill verspricht großartige Köstlichkeiten. Passend zum richtigen Urlaubsflair, wahlweise von der schicken Veranda aus, kann man die Segler beobachten und schnell vergessen, dass man eigentlich noch in einer Großstadt und sich nicht auf einem Inselparadies befindet.

Strandcafé an der Alten Donau

Wo: Florian-Berndl-Gasse 20, 1220 Wien

Link zur Homepage

Alles Neu bei der Alten Donau – oder zumindest beim legendären Strandcafé, das nach einem großen Umbau nun wieder eröffnet hat. Außen und auch Innen wurde kräftig renoviert, ein toller Indoor-Holzkohlegrill (der größte Österreichs übrigens) wird auch in Zukunft die vielleicht besten Rippchen der Stadt zaubern.

Wake_up

Wo: Am Wehr 1, 1220 Wien

Link zur Homepage

Vielleicht der definitive Ruhepol in ganz Wien: Das Wake Up präsentiert sich mit herausragender Ausblick auf die Neue Donau und offeriert alles was das Herz begeht. Wasser, Sand, Terrasse, großartige Küche für jeden Anlass und so ganz nebenbei noch ein Wakeboard-Lift in Nähe – falls man sich fragen sollte, wie das Lokal zu seinem Namen gekommen ist. Nicht umsonst ist das Wake up immer gut besucht.

Sansibar

Wo: Donauinsel, Sunken City, 1220 Wien

Link zur Homepage

Ja, auch auf der Donauinsel lässt es sich gepflegt feiern: Im Tanzclub Sansibar darf man nicht nur direkt auf dem Wasser shaken, sondern davor und danach auch auf den Sandterrassen abhängen kann. Von R’n’B- bis Latin-Live-Acts ist für Partytiger alles dabei, wozu sich tanzen lässt, bei dieser Lage ist natürlich auch Atmosphäre vorprogrammiert.

Tel Aviv Beach

Wo: Donaukanal, Höhe Obere Donaustraße 65, 1020 Wien

Link zur Homepage

Ein Fixpunkt für wohl jeden, den es bei lau- bis schwülwarmen Wetter Richtung Wasser zieht: Der Tel Aviv Beach ist zwar fast immer überlaufen (wenig verwunderlich, bei dieser Lage), dennoch gelingt es in den meisten Fällen, einen der heiß begehrten Plätze zu ergattern. Tolle Cocktails, gemütliche Stimmung, der ideale Ausklang für einen Arbeitstag oder auch Beginn einer langen Partynacht.

La Creperie

Wo: An der Oberen Alten Donau 6, 1210 Wien

Link zur Homepage

Schon fast kitisch mutet das “La Crêperie” an der oberen Alten Donau an, so unwirklich präsentiert es sich. Wenn dann noch feinste französische Crêpes mit süßer oder auch pikanter Füllung serviert werden, dürfte man wohl vollends verzaubert sein. Die große Terrasse und der Gastgarten am Wasser lädt jedenfalls zu langen, andächtigen Blicken Richtung Sonnenuntergang ein, was kann man mehr verlangen.

Klee am Hanslteich

Wo: Amundsenstraße 10, 1170 Wien

Link zur Homepage

In absolut fantastischer Lage befindet sich das berühmte Kell am Hanslteich, das – richtig geraten – durch die Lage am Teich sein ganz eigenes Flair verbreitet. Etwas abgelegen, aber dennoch recht einfach erreichbar werden hier mediterrane und österreichische Gerichte serviert, die zwar im etwas hochpreisigerem Bereich angesiedelt, aber auf jeden Fall ihr Geld wert sind.

The View

Wo: Handelskai 265, 1020 Wien

Link zur Homepage

Ob im Innenbereich dank enormer Glasfassade oder auf der hübschen Terrasse: The View trägt seinen Namen zu Recht, ist doch das umliegende Panorama samt vorhandenem Ambiente ziemlich mitreißend. Auch die hervorragende Küche weiß zu begeistern.

Strandbar Herrmann

Wo: Herrmannpark, 1030 Wien

Link zur Homepage

Der Dauerbrenner unter den Event-, Feierabend- und grundsätzlich natürlich auch Partylocations: Binnen kürzester Zeit hat sich das grandios gelegene Fleckchen am Donaukanal zum Besucher-Magneten verwandelt, an dem man dank unterschiedlichster Live-Acts, Public-Viewing und diversen Veranstaltungen niemals gelangweilt wird. Liegestuhl, Sand, Cocktail – Großartig.

