Urban Outfitters kommt nach Wien: Erste Filiale eröffnet auf der Mariahilfer Straße

Wohnte man in Wien und wollte bei einem Urban Outfitters (“UO”) einkaufen, konnte man dies bis vor Kurzem nur im Online-Shop tun – oder auf den nächsten Urlaub warten. Denn bislang gab es von der in Philadelphia gegründeten Modekette neben Shops in den USA und Kanada bereits mehr als 50 Stores in ganz Europa: in Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, den Niederlanden, Schweden, Großbritannien und Spanien. Nur in Wien hieß es: Bitte warten. Das soll sich einem Bericht von “meinbezirk.at” zufolge nun in Kürze ändern.

Urban Outfitters eröffnet auf der Mariahilfer Straße

Urban Outfitters hat nach der ersten Ankündigung vor gut drei Jahren, dass man einen Standort in Wien suche, nun offenbar konkrete Pläne zur Eröffnung des ersten Stores in der Bundeshauptstadt. In einer Stellenausschreibung suchte man bereits das entsprechende Personal für die erste Wien-Dependance des Unternehmens.

Die Wahl fiel dem Bericht zufolge auf die ehemalige Filiale des Bettwaren-Unternehmens Betten Reiter, die auf der Mariahilfer Straße 35-40 ansässig war und inzwischen geschlossen hat. Am 19. Juli 2017 ist es bereits soweit: Der Flagship-Store von Urban Outfitters eröffnet an dieser Adresse. Hippe und Vintage-inspirierte Mode, Beauty, Accessoires und Lifestyle-Produkte werden beim ersten Urban Outfitters in Wien erhältlich sein.