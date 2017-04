Unfall beim Selchen: 78-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen

Bei dem Vorfall im Bezirk Waidhofen an der Thaya dürfte die Hose des Mannes Feuer gefangen haben.

78-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen beim Selchen

Löschversuche des Waldviertlers mit einem Wasserschlauch waren erfolglos, er stürzte und blieb mit dem Kopf Richtung Selchfeuer liegen. Ein Mann löschte den brennenden Pensionisten, der in Folge ins AKH Wien geflogen wurde. Das Unglück ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr, als der Senior das Fleisch im Wirtschaftsraum eines aufgelassenen landwirtschaftlichen Anwesens in Großgerharts in der Marktgemeinde Thaya kontrollieren wollte. Der 78-Jährige dürfte zu nahe an das offene Feuer der Selchkammer gekommen sein, woraufhin seine Kleidung in Brand gesetzt wurde. Auch eine Kunststoffplatte ging in Flammen auf.

Mit Hubschrauber ins AKH transportiert

Eine Frau bemerkte Rauchgeruch und das Feuer und holte ihren Ehemann, der den brennenden Pensionisten zu Hilfe kam und mit einem Handfeuerlöscher löschte. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde der Schwerverletzte notärztlich versorgt und vom Hubschrauber “Christophorus 2” in die Verbrennungsambulanz des Wiener AKH transportiert.

(APA/Red.)