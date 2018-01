Umfragen zur NÖ-Wahl zeigen ÖVP vor SPÖ und FPÖ

Die ÖVP liegt laut NÖ-Wahl-Umfragen weiterhin klar auf Platz 1. - © APA (Sujet)

Die bisherigen Umfragen zur Landtagswahl in Niederösterreich zeigen einen klaren Sieg für die ÖVP, wenn auch die absolute Mehrheit wahrscheinlich außer Reichweite ist. Die SPÖ soll leicht an Stimmen gewinnen und sich vor der FPÖ behaupten, obwohl diese stark zulegen dürfte. NEOS und Grüne dürfen auf den Einzug in den Landtag hoffen.