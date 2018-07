Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit von EU-Kommission gestartet

Die EU-Kommission startete eine Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit. - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Donnerstag startete die EU-Kommission eine Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit. Befürworter und Gegner der jährlichen Zeitumstellung können bis 16. August online ihre Meinung in einem Fragebogen kundtun, erklärte ein Sprecher der EU-Behörde am Donnerstag in Brüssel.