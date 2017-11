U-Bahn-Linie U4 fährt am Wochenende nur zwischen Hütteldorf und Schottenring

Zeitgleich mit den Modernisierungsarbeiten an der U4-Strecke am 25. und 26. November 2017 arbeiten die Wiener Linien weiterhin an der Sanierung der U4-Station Friedensbrücke. Damit die Fahrgäste der U4 am Wochenende dennoch vom Schottenring Richtung Heiligenstadt kommen, fährt die Ersatzstraßenbahnlinie E4 auf der Strecke der Linie D nach Nußdorf. Der D-Wagen wird während der Bauarbeiten über den Kai umgeleitet und unterstützt somit die Ersatzlinie E4.

Straßenbahnersatzlinie E4 und Linie D im Einsatz

Mit den Linien E4 und D verkehrt dann am Wochenende tagsüber alle 5 Minuten eine Straßenbahn zwischen Schottenring und Nußdorf. Von der vorläufigen U4-Endstation Schottenring können die Fahrgäste direkt in die beiden Ersatzlinien umsteigen. Die Arbeiten starten in der Nacht von Freitag auf Samstag ab etwa 0:30 Uhr. Gleichzeitig nimmt auch die Ersatzlinie E4 ihren Betrieb auf. Nachts ist die Linie E4 wie die Nacht-U-Bahn alle 15 Minuten unterwegs.

Die Wiener Linien informieren die Fahrgäste mittels Durchsagen über die Einschränkungen. Ebenso finden sich Informationen in den Stationen, in der Online-Fahrplanabfrage und auf qando. Wegbeschreibungen von den U4-Stationen zu den Haltestellen der Ersatzlinie E4 und der Linie D erleichtern die Orientierung.

U4-Modernisierung geht weiter

Die Station Friedensbrücke wird weiterhin im laufenden Betrieb saniert. Voraussichtlich Mitte März nächsten Jahres wechseln die Arbeiten für mehrere Monate auf den Bahnsteig in Fahrtrichtung Heiligenstadt. Im Anschluss folgt die Sanierung der U4-Station Roßauer Lände. Im Sommer 2018 finden rund um die U4-Station Heiligenstadt ebenfalls Modernisierungsarbeiten statt. Neben der Erneuerung von Weichen und Gleisanlagen arbeiten die Wiener Linien auch an den Bahnsteigen sowie an der Dachkonstruktion der U4-Endstation Heiligenstadt. Während der Modernisierungsarbeiten im Sommer steht dann ein Ersatzverkehr für die U4-Fahrgäste von und nach Heiligenstadt zur Verfügung.