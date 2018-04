Traditioneller Maiaufmarsch in Wien: Ringsperre und Demo im 2. Bezirk

Der “Tag der Arbeit” am 1. Mai bringt traditionell den größten Maiaufmarsch des Landes in der Bundeshauptstadt Wien. Ebenfalls am 1. Mai findet eine Demonstration der Hochschülerschaft statt. Als eine Art “Ouvertüre” zum Maiaufmarsch findet am Montag, den 30. April 2018 der “Fackelzug der sozialistischen Jugend statt. ARBÖ informiert über Sperren und Verzögerungen im Straßenverkehr.

Fackelzug der sozialistischen Jugend: Sperren am 30. April in Wien