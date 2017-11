Traditioneller Adventmarkt 2017 in den Blumengärten Hirschstetten in Wien

“Glanzvoller Advent” lautet das Motto der 15. Weihnachtsausstellung der Wiener Stadtgärten. Ab Donnerstag, den 16. November, laden diese in die wohlig warmen Glashäuser der Blumengärten Hirschstetten. Bis 17. Dezember werden jeden Donnerstag bis Sonntag vorweihnachtliche Köstlichkeiten angeboten, unter anderem auch wieder Punsch zu Gunsten des Wiener TierQuarTiers.

“Natürlich Christkindl”-Markt in den Blumengärten Hirschstetten

Neben der Weihnachtsausstellung gibt es heuer bereits zum fünften Mal einen erweiterten Markt der besonderen Art, den “Natürlich Christkindl”-Markt: Angeboten werden dort vorrangig Bio-Schmankerln und regionale Köstlichkeiten vom Apfelmost bis zu Himbeeressig, Bio-Käse oder Suppen in Brotteig. Ebenso gibt es ein exklusives Angebot an Kürbiskern-Produkten, Edelbränden, Bio-Honig, aber auch Delikatessen aus Südtirol und vieles mehr. Der Weg vom Nordeingang in die Blumengärten, von der Oberfeldgasse, vorbei am Bauernhof, durch die winterliche Gartenlandschaft, bis hin zu den Ausstellungsglashäusern, wurde aufwendig weihnachtlich geschmückt und bietet somit ein ganz besonderes vorweihnachtliches Gartenerlebnis.

Charity-Punsch fürs TierQuarTier

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Punschstand für TierfreundInnen, dessen Erlöse dem TierQuarTier in der Donaustadt gespendet werden. Seit der Eröffnung 2015 hat das TierQuarTier bereist tausenden Tieren vorübergehend Unterschlupf gewährt und dafür gesorgt, dass sie binnen kürzester Zeit ein neues, liebevolles Zuhause gefunden haben.

Traditioneller Weihnachtsmarkt und 48er-Tandler-Outlet

Weihnachtsgeschenke aller Art – teilweise auch handwerklich gestaltet – vom Christbaumschmuck über Kerzen, Krippen und Holzspielzeug, findet man am “Traditionellen Weihnachtsmarkt”. Erreichbar ist er direkt über den Südeingang in der Quadenstraße 15.

Mit dem 48er-Tandler-Outlet gibt es beim Adventmarkt bereits zum zweiten Mal ein breites Angebot an schönen Secondhand-Waren. Zu günstigen Preisen werden gut erhaltene Altwaren wie Geschirr, Bücher, DVD’s, LP’s, Accessoires, Winter-Bekleidung sowie Stofftiere angeboten.

Um Geschenkpapiermüllberger unterm Weihnachtsbaum zu vermeiden, gibt es auch wieder den wiederverwendbaren Wiener Weihnachtssack in verschiedenen Designs und drei Größen. Der Erlös aus dem Verkauf des Wiener Weihnachtssacks geht an das Wiener Integrationshaus.

Weihnachtsausstellung – “Glanzvoller Advent”

Die 15. Weihnachtsausstellung mit dem klingenden Namen “Glanzvolle Advent” in den geheizten Glashäusern der Blumengärten Hirschstetten verspricht ein vorweihnachtliches Vergnügen: Alles über Nikolaus, Krampus und Weihnachtsmann, Krippen und Adventkränze, sowie herrliche floristische Weihnachtsgestaltungen vom Zauberwald bis zum Eispalast.

Unterhaltungsprogramm mit Musik, Basteln und Backen

Der Donaustädter Kulturverein sorgt auch heuer wieder für ein buntes Unterhaltungsprogramm. Geboten werden klassische Weihnachtslieder, Country X-Mas und natürlich auch “Wienerisches”. Das Musikprogramm wird jeden Donnerstag (außer am Eröffnungstag, da startet die Musik um 18:30 Uhr) bereits um 16.00 Uhr starten.

Auch für die Kinder wird ein extra Programm geboten: Gemeinsam Kekse backen, Sandbilder, Kerzen oder Engel basteln, Ponyreiten, ein Karussell und der Kinder-Zug bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Advent und Weihnachten in den Blumengärten Hirschstetten

Blumengärten Hirschstetten / MA 42 – Wiener Stadtgärten, 1220 Wien

16. November bis 17. Dezember 2017, jeweils Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Zugänge:

Südeingang: 22., Quadenstrasse 15

Umweltfreundlich erreichbar: mit den Bussen 95A und 95B – Station Blumengärten Hirschstetten

Nordeingang: 22., Oberfeldgasse vis á vis Sportplatz WFV-Hirschstetten (gegenüber ONr 41)

Umweltfreundlich erreichbar: Straßenbahn 26 – Station Spargelfeldstraße, ab U1-Kagraner Platz bzw. ab U2-Hausfeldstraße. Zum “Natürlich-Christkindl-Markt” gelangt man auch direkt vom Nordeingang Oberfeldgasse

Westeingang: Parkmöglichkeiten in 22., Spargelfeldstraße

Programm-Highlights:

Kekse backen für Kinder Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Keine Voranmeldung nötig.

Basteln für Kinder Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Basteln für Schulklassen, Kindergärten und Gruppen gegen Voranmeldung vormittags möglich.

Ponyreiten Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

>>Alle Wiener Weihnachtsmärkte