Tödlicher Unfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: 19-Jährige auf Schutzweg von LKW überrollt

Trotz Sofortmaßnahmen der Wiener Berufsrettung verstarb die junge Frau nach dem Unfall in Wien. - © APA (Sujet)

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-Jährige überquerte einen Schutzweg. Zeitgleich bog ein LKW-Lenker in die Straße ein und überrollte die Frau.