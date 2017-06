Theater am Alsergrund lädt zum Sommersaison-Abschlussfest 2017

“Der Sommer fängt gerade an. Die Sommersaison in der Welt der Wiener Kabarett-Bühnen geht leider schon wieder ihrem Ende entgegen. Lasst uns zum Abschluss nochmal gemeinsam in den kühlen Keller lachen gehen,” so der Aufruf des Theaters am Alsergrund, das zum sommerlichen Come-Together lädt.

Im gemütlichsten Kabarett von Wien treten Newcomer, Mittelschwergewichte und alte Hasen gemeinsam auf, um Kabarett zu machen und zu feiern. Beim bunten Abend gemischter Kleinkunstkulinarik soll vor der Sommerpause nochmal gezeigt werden, was das Alsergrund zum Alsergrund macht.

Sommer-Abschlussfest im Theater am Alsergrund

“Egal ob Solo, oder im Duo; untypisch männlich oder geschickt weiblich an Klischés vorbeigeschrammt; musikalisch, eloquent, oder ohne Worte – unsere Selektion an aufstrebenden und aufgestrebten Künstlern und Künstlerinnen werden auf allen Ebenen für Spaß und gute Unterhaltung sorgen.” – wenn das nicht vielversprechend klingt?

Mit dabei sind:

1. Pepi Hopf

2. Omar Sarsam

3. BlöZinger

4. Flüsterzweieck

5. Clemens Maria Schreiner

6. Gebrüder Moped

7. Harry Granitzer

8. Franziska Singer

9. Vitus Wieser

Theater am Alsergrund: “Sommersaison-Abschlussfest 2017”

Mittwoch, 14. Juni 2017, 19:30

€15,- VVK