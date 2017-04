Teilnehmerinnenrekord beim Frauenlauf 2017

35.000 Frauen und Mädchen werden beim 30. Österreichischen Frauenlauf am 21. Mai 2017 in Wien am Start stehen. Dies ist ein neuer Teilnehmerinnenrekord, nachdem in den Vorjahren bereits 33.000 Läuferinnen gestartet sind. Nur 40 Tage nach Öffnen der Online‐Anmeldung ist das Starterinnenfeld somit komplettiert. Die Online‐Anmeldung wurde bereits wieder geschlossen.

“Einfach überwältigend! Ich freue mich irrsinnig über so unglaublich viele Anmeldungen. Vor 30 Jahren habe ich den 1. Österreichischen Frauenlauf mit dem Ziel initiiert, Frauen und Mädchen für den Laufsport zu begeistern. Es ist großartig, dass heute so viele Frauen Laufen zu ihrem Sport gemacht haben und bei unserem besonderen Jubiläum nun 35.000 Frauen und Mädchen dabei sein werden,” so Ilse Dippmann, Initiatorin und Organisatorin des Österreichischen Frauenlaufs.

Insgesamt 24.900 Läuferinnen sind für den Fünf-Kilometer-Bewerb gemeldet sowie weitere 3.600 für die Nordic-Walking-Strecke über dieselbe Distanz. Mit 6.500 gemeldeten Starterinnen für den Zehn-Kilometer-Bewerb ist der Zehner beim Österreichischen Frauenlauf seit Beginn im Jahr 2003 der größte Zehner Österreichs.