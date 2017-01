Tangenten-Sperre am Wochenende

Mit mehreren Sperren auf der Tangente muss an den kommenden Wochenenden gerechnet werden - © APA (Sujet)

Aufgrund des Neubaus der Hochstraße Inzersdorf werden an mehreren Wochenenden im Jänner Sperren der Tangente notwendig, schon am kommenden Freitag, den 6.1., wird die Auffahrt Sterngasse in Richtung Kaisermühlen ab 22 Uhr nicht mehr befahrbar sein.