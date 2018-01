Tag 9 im Dschungelcamp: Sexsucht, erste Dates und eine geheime Mission

Ansgar und Daniele in der Dschungelprüfung

Vor allem Teamarbeit ist bei der Dschungelprüfung gefragt. „Ihr müsst richtig malochen“, so Sonja Zietlow zu Ansgar und Daniele. In der „Dschungelfabrik“ wird Daniele in eine Zentrifuge und Ansgar in einem großen Zahnrad fixiert. Während die beiden sich drehen, werden ihnen neun Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten gestellt. Sie können gemeinsam beraten, was sie antworten. Je nachdem ob sie sich für Antwort A oder B entscheiden, muss Daniele einen entsprechenden Ball in seiner sargähnlichen Zentrifuge finden. Für Antwort A steht ein großer, für Antwort B ein kleiner Ball. Diesen Ball muss Daniele Ansgar zuwerfen. Der wiederum muss die Kugel in einen Trichter werfen. Über ein Rohr gelangt der Ball dann zu Sonja und Daniel. Pro Frage haben sie 60 Sekunden Zeit um ihre Antwort über den Ball an Sonja und Daniel zu übermitteln.

Mit guter Teamarbeit konnten die beiden insgesamt fünf Sterne erkämpfen.

Tatjana und die Männer

Nachts halten Tatjana und Natascha Feuerwache und es gibt nur ein Thema: Männer. Tatjana träumt vom idealen Mann: “…der dich unterstützt, der dir hilft und dir beisteht.” Natascha: “Ja, ja, die Männer…” Tatjana: “Es ist jedes Mal ein Drama.” Natascha: “Hast du nicht einmal jemand in deinem Alter gehabt?” Tatjana: “Doch, natürlich, wen hatte ich denn… Einer hatte Sexsucht.” Natascha: “Oh, Gott.” Tatjana: “Schlimm. Sowas schon mal erlebt?” Natascha: “Nee, habe ich noch nicht erlebt.” Tatjana: “Das wünsche ich auch keinem. Das ist ganz schlimm. Da bist du auch kaputt als Frau.” Natascha: “Ein Jahr wart ihr zusammen?” Tatjana: “Es war die Hölle. Der war am Anfang ganz normal und lieb und dann ging es ab, du.” Tatjana: “Und dann hatte ich noch so einen Psycho am Start, hast du vielleicht auch mitgekriegt, der mit dem Nachtclub, dieser Schläger. Ohh, ich habe schon alles durch.”

Verlieben ist schwer

Im Gespräch kommen Kattia und Jenny von den Tattoos zur schönsten Sache der Welt: Jenny: “Ich finde Tattoos an Männern voll schön, wenn die Muskeln haben und der Arm zu ist. Finde ich voll geil.” Kattia: “Ich mag es anständig, also wenn der Mann immer noch die Tattoos verstecken kann.” Jenny: “Ja, wenn man heiratet, dann finde ich es auch so schöner…” Kattia: “Ich hatte noch nie einen Mann mit einem Tattoo.” Jenny: “Ich schon. Ich hatte sogar schon mal einen, der hatte sich meinen Namen auf den Hals tätowieren lassen. Nach drei Tagen Beziehung…. Also das ist dann doch etwas früh.”

Weiter geht es mit dem Thema Dates, bei dem auch David mitmischt: Jenny: “Ich hasse Dates. Ich bin dann so schüchtern.” Kattia: “Ich bin auch so nervös und du weißt nicht, was du quatschen sollst.” Jenny: ” Ich bin voll schüchtern und voll verkrampft.” David: “Einer muss die Führung übernehmen, der Mann muss ein bisschen was machen. Wenn keiner redet, dann ist peinliche Stille.” Kattia: “Aber trotzdem ist es ganz cool. So ein Küsschen. Aber ich küsse nicht beim ersten Date. Erst beim vierten oder fünften.” Jenny: “Ich habe da keine Regel, aber beim ersten Date normalerweise nicht. Vielleicht beim zweiten.” Kattia: “Und Sex beim Date?” Jenny: “Nein, niemals.” Kattia: “Nein, ist auch nicht mein Ding. Sex ohne Gefühle ist scheiße.” Jenny: “Ja.” Kattia: “Am besten ist sich zu verlieben und dann kommt Sex.” Jenny: “Ja. Es ist alles zu einfach geworden. So etwas will ich nicht. Ich will keinen, der sich keine Mühe gibt.” Kattia: “Ich glaube, mache Frauen sind selber schuld, dass mache Männer sie nicht respektieren. Weil, wenn du dich so einfach an einen Mann verschenkst und er sich keine Mühe für dich gegeben hat, dann wird er dich nicht wertschätzen, weil es zu einfach war.”

Geheime Schatzsuche in Dschungelcamp

Undercover müssen David und Daniele im Camp auf Schatzsuche gehen. Dabei muss David verschiedene Missionen im Camp durchführen, ohne dass die anderen Camper es bemerken. David imitiert Natascha, Jenny und Kattia, begibt sich mit Daniele unbemerkt auf Schatzsuche und die zwei bringen Teamchef Matthias dazu, sich im Dschungeltelefon zu beschweren. So gewinnen sie die Schatzsuche. Vor dem Weg zurück ins Camp dürfen sie die Wahl treffen: Entweder eine Zigarette für jeden an Ort und Stelle oder die Schatztruhe. Sie entscheiden sich für die Schatztruhe und tragen sie stolz ins Camp. Folgende Frage wird den Campern gestellt: “Welcher Beauty-Eingriff ist in Deutschland beliebter? A) Brustvergrößerung, B) Fettabsaugung (richtige: Antwort B). Die Mehrheit entscheidet sich leider für die falsche Antwort A.

Heute musste niemand nach Hause gehen und so bleiben die verbliebenen 9 Dschungel-Stars weiterhin im Camp.

