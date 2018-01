Dschungelcamp Tag 8: Endlich ein voller Erfolg in der Dschungelprüfung

Regelverstöße und noch mehr Regelverstöße. Zwei Tage müssen die Raucher im Dschungelcamp nun schon ohne Zigaretten auskommen und vor allem Daniele dreht langsam durch. Nach weiteren Regelverstößen müssen nun alle Stars ihre zwei Luxusartikel abgeben.

Daniele verbrüht sich an kochendem Wasser

Als wäre das nicht genug, verbrüht sich Daniele auch noch an kochendem Wasser und das Leiden geht weiter. Panisch rennt er ins Dschungeltelefon: „Es brennt wie Scheiße, wir haben nichts zum Kühlen“, ruft er verzweifelt und sich vor Schmerzen windend. Aber was macht man bei Verbrühungen? Wasser! Daniele eilt zum Weiher und springt hinein. Er weint bitterlich: „Aua, aua, fuck, so was habe ich ja noch nie gehabt!“ Nach einigen Minuten ist es scheinbar besser. Daniele beruhigt sich und geht zurück ins Dschungeltelefon. Dort wird seine verbrühte Stelle von einem Arzt versorgt.

Jenny, Kattia, Ansgar und David in der Dschungelprüfung

Premiere: Es ist die erste Dschungelprüfung ohne Matthias Mangiapane. Die Stars dürfen nun selbst die Prüflinge wählen und diesmal müssen Ansgar, David, Kattia und Jenny ran, um die Camper mit Essen zu versorgen.

Die Stars müssen in einen Parcours: Dieses besteht aus einer riesigen, glitschigen Plane. Große Windmaschinen, Wasser- und Schleimkanonen nehmen die Stars unter Beschuss und arbeiten gegen sie. Dazu werden sie mit riesigen Gymnastikbällen beschossen, Wassermassen erzeugen eine Gegenströmung und eine gigantische Flutwelle bricht über sie herein. Die Aufgabe besteht darin, vier große Sterne auf Markierungen im Spielfeld zu positionieren und sie gleichzeitig auch dort zu halten.

Nach zehn aufreibenden und schmerzhaften Minuten ist die Challenge geschafft: Alle 10 Sterne ergattert. Sonja Zietlow: “Sie haben alles gegeben.” Daniel Hartwich: “Chapeau! Ganz ehrlich: Ihr wart richtig gut, ihr wart alle super, aber Jenny bekommt einen Exklusiv-Applaus. Unsere Ranger-Maschinen haben alles gegeben, um euch umzuhauen. Kattia, ein paar Kopftreffer waren auch dabei?” Kattia: “Ja.” Sonja Zietlow: “Aber Kattia, du klebst ja stärker als Pattex. Du hast dich ja keinen Zentimeter von deiner Einserposition bewegt. Und Ansgar: dein Auftritt natürlich, als du auf das Feld gerannt bist… Und dann der weiße Brasilianer, er kickt erstmal den Ball weg.” Daniel Hartwich: “Ich habe eine kleine Träne im Auge gehabt, wirklich.” Sonja Zietlow: “Großartig… fast unmöglich und ihr habt es geschafft: 10 Sterne.”

Sydney ist endlich erlöst und darf gehen

Die Zuschauer haben Mitleid: Die wenigsten Anrufe bekommt Sydney und muss deshalb das Dschungelcamp am 8. Tag verlassen. Nach täglichen Tränen und Ankündigungen, das Camp zu verlassen, wurde ihm diese Entscheidung nun abgenommen. Die Freude ist sichtlich groß.

