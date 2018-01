Dschungelcamp Tag 7: Der erste Star wurde von den Zusehern rausgewählt

Nach dem freiwilligen Auszug von Giuliana am 6. Tag im Dschungelcamp, geht es mit der Stimmung weiter bergab.

Sydney weint auch am 7. Tag im Dschungelcamp

Während die Aggressionen bei den Campern steigt, leidet Sydney weiter vor sich hin. Schon seit dem ersten Tag spricht der Sänger von seinem freiwilligen Auszug, allerdings kam ihm Giuliana zuvor. Die Trennung von seiner Frau setzt ihm besonders zu. Täglich weint er im Dschungeltelefon und wirkt auch nicht besonders interessiert am restlichen Geschehen um ihn herum. Inzwischen ist Sydney im Dschungeltelefon angekommen: “Wollte fragen: Wie gehe ich vor, dass ich ausziehen kann? Die Fußnägel wachsen ein und ich bin total am Ende.” Und dann eine Sydney-Ansage an die Camper: “Also, ich werde noch ein paar Tage bleiben. Mal schauen, was passiert.”

Daniele und Matthias in der Dschungelprüfung

In der Chartshow-Adaption “Schadshow” treten die beiden an. In der ersten Kategorie müssen deutsche Hits gegurgelt werden, während der andere den Song erkennen muss. Einmal muss mit Buschschweinsperma gegurgelt werden, einmal mit Kuh-Urin. Die Lieder können jedoch nicht erkannt werden: Kein Stern. In der zweiten Station geht es um erfolgreiche Lovesongs. Dafür bekommen Daniele und Matthias eine Glaskuppel über den Kopf gestülpt, in welche dann auch kleine Tiere hineingeschüttet werden. Dabei müssen die beiden den Song “I will always love you” Karaoke singen und zwei fehlende Worte richtig ersetzen. Dabei werden die ersten zwei Sterne erspielt. Für den zweiten Song kommen noch Kakerlaken in die Helme hinzu. Doch auch die verderben Danieles gute Laune nicht. Jetzt ist „The Time of My Life“ an der Reihe. Auch hier schlagen sich die beiden gut und bekommen weitere zwei Sterne.

Als nächstes müssen Lieder mit Tieren im Mund gesummt werden. Daniele bekommt eine Riesenkakerlake, der Song wird nicht erkannt. Matthias eine Riesenspinne, die er allerdings zu früh ausspuckt. Danach muss Daniele einen Flusskrebs in den Mund nehmen. Plötzlich spürt Daniele ein Tier in seinem Ohr. Dr. Bob entfernt daraus eine Kakerlake, doch der Schock sitzt tief. Daniele bleibt kreidebleich.

In der letzten Kategorie können die beiden noch einen Stern erspielen. Insgesamt geht das Duo mit fünf Sternen zurück ins Camp.

Daniele und der Zigarettenentzug

Teamkapitän David will sich für seine Leidensgenossen einsetzen und fragt im Dschungeltelefon nach Zigaretten. RTL bleibt hart, Zigaretten gibt es keine. Vor allem Daniele trifft es hart und er wird auch immer unangenehmer und aggressiver: “Ich habe einen ganzen Tag jetzt fast keine geraucht, man steht unter Stress. Wenn es nicht besser wird, bin ich wahrscheinlich der Zweite, der das Ding hier vorzeitig beendet”. Schon beim Frühstück eckt Daniele bei Ansgar an: “”Der Ton macht die Musik! Ein bisschen mehr Respekt bitte!”

Danach geht der Streit mit Tina weiter: “Ich habe keine Kraft mehr, weil ich nicht essen kann. Das ist kein Hungerstreik, ich kann nur nicht essen.”, erklärt Tina ihre Situation. “Das kann ja nicht ohne irgendwelche Hilfmittel gehen, Tina. Da wärst du ja tot bei acht Tagen ohne essen”, meint Daniele. Auch Matthias meint, Tina würde “irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel” bekommen. Der Streit geht weiter. Wer lügt? Wer hat was gesagt? Wer ist respektlos und wer bekommt eigentlich Aufputschmittel? Nach dem “erholsamen” Morgen geht es für alle ab zur Dschungelprüfung.

Sandra muss das Dschungelcamp 2018 verlassen

Zum ersten Mal durften die Zuseher bestimmen wer das Camp verlassen muss. Die wenigsten Anrufer konnte Sandra Steffl für sich gewinnen, daher musste Sandra das Dschungelcamp am 7. Tag verlassen.

