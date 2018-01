Tag 6 im Dschungelcamp 2018: Giuliana verlässt das Camp freiwillig

“Die Stimmung hier im Camp ist richtig merkwürdig”, meint Jenny im Dschungeltelefon. Auch der kalte Zigarettenentzug setzt den Campern ordentlich zu.

Die Stimmung im Camp ist ziemlich angespannt, die Strafen treffen die Stars sehr hart. Vor allem der Zigarettenentzug hinterlässt eine schlechte Stimmung. Sandra: „Seit ich aufgewacht bin, habe ich Herzrasen!“ Matthias: „Es ist alles versiff und dreckig wie Luzie hier überall.“ Ansgar: „Ich habe Rückenschmerzen von den Scheißliegen hier!“ Sydner ist heiser und leidet stumm. Auf die Frage, wie es ihm gehe: “Man lebt”.

Der Nachschub an Zigaretten wurde eingestellt und Daniele wütet: “Haltet euch ein bisschen an die Regeln. Ich schwöre es euch bei Gott, ich raste morgen Mittag aus, wenn ich keine Zigaretten rauchen darf. Wer ist barfuß durchs Camp gelaufen? Die Dame da”, meint er und zeigt auf Giuliana. Giuliana nehmen die Anschuldigungen sehr mit: “Ich habe so ein schlechtes Gewissen”, meint sie unter Tränen.

Giuliana verlässt das Dschungelcamp 2018 freiwillig

Giuliana Farfalla verlässt das Camp freiwillig, denn sie sprach den Satz “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” laut aus. Die anderen Stars wollen natürlich den Grund wissen. Doch so eine richtige Erklärung liefert Giuliana nicht: „Ich habe gemerkt ich kann nicht mehr. Akzeptiert es bitte und habt Verständnis und rastet nicht aus. Ich habe tolle Tage hier mit Euch verbringen dürfen und die waren auch total schön. Ich danke euch dafür. Aber für mich ist es jetzt vorbei”. Damit geht es über die Hängebrücke und zurück ins Hotel.

Zuvor hatte sich Giuliana schon Natascha anvertraut: “Ich habe jetzt noch mit denen ein Gespräch und dann werde ich gehen.”

Tina fühlt sich von Jenny angegriffen

Matthias raunzt über sein durchgelegenes Bett: “Dieses Bett geht kaputt”. Tina ganz trocken: “Ich auch”. Am Lagerfeuer wird daraufhin über die Schlafgewohnheiten der Stars gesprochen. Jenny meint zu Tina: “Aber du schläfst ja auch am Tag viel.” “Ich schlafe doch am Tag nicht viel. Ich schlafe bestimmt nicht mehr als du”, meint Tina angegriffen. “Auf dem Bett liegen und schlafen ist doch was anderes. Ich schlafe da nicht immer”, verteidigt sie sich. Vor einigen Tagen konnten die Camper bereits beobachten, dass Tina beim Schlafen sogar die Augen offen hält. Das bestritt sie ebenfalls vehement.

Matthias erneut in der Dschungelprüfung

Auf einem kleinen “Raumschiff” kletternd muss Matthias Sterne sammeln. Dabei befindet er sich 30 Meter über dem Boden, während sich das Raumschiff auf einem Stahlseil nach vorne bewegt. Außen an dem Flugzeug, seitlich und auch im Inneren muss er die Sterne einsammeln. Um es witziger zu machen: Natürlich warten tierische Weggefährten auf ihn. Am Schluss wartet ein großer Stern, den es abzunehmen gilt. Damit muss Matthias in die Tiefe springen. Ohne Sprung: Keine Sterne.

Im Cockpit kann er zwar keinen Stern finden, aber todesmutig wagt er sich auf den Flügel des Raumschiffes und kann den ersten Stern ergattern. An die hinteren Sterne wagt sich der Reality-Star allerdings nicht ran. Die Höhenangst und die Chance abzustürzten sei zu groß. Danach entdeckt er einen weiteren Stern im Cockpit. Auf der “Andockstation” angekommen, weigert er sich auch hier die Sterne einzusammeln. Nun geht es zum großen Stern und dem Sprung. Dieser Stern bringt insgesamt vier Sterne ein.

Matthias panisch: “Leute, ich habe Schiss, dass ich runterfalle, bevor es soweit ist.” Daniel Hartwich: “So, du darfst jetzt aufstehen und springen. Und am besten den großen Stern mit in die Tiefe reißen und in den Armen behalten.” Mit einem Schrei überwindet Matthias seine Ängste, springt, packt den großen Stern und behält ihn in den Armen.” Er schreit vor Freude: “Wieder geschafft!” Daniel Hartwich: “Also wieder die Hälfte geschafft, so wäre es richtig.” Insgesamt ergattert er sechs Sterne.

