Die Luxusgüter im Dschungelcamp: Concealer und Asche der verstorbenen Schwiegermutter

Matthias Mangiapane (34, deutsche Reality-Star): Make-up Puder und Kette als Talisman (mit Asche der verstorbenen Schwiegermutter):”Für meine Schönheit habe ich Make-up Puder dabei, denn auch im Dschungel will ich gut aussehen. Außerdem eine Kette als Talisman, die mir ganz viel Kraft gibt: Meine Schwiegermutter war demenzkrank und ist vor Weihnachten gestorben, ich habe sie über ein Jahr zu Hause gepflegt. Sie wurde verbrannt und ich habe mir ein Teil ihrer Asche in den Ketten-Anhänger einarbeiten lassen und nehme sie als Talisman mit in den Dschungel.”

Ansgar Brinkmann (48, ehemalige Fußball-Profi): Longboard und Armbandkette:

“Ich habe einmal mein Longboard dabei, obwohl viele meiner Freunde gesagt haben, ein Longboard im Dschungel macht wirklich keinen Sinn. Aber dieses Longbord ist für mich sehr emotional besetzt und immer, wenn ich trübe Gedanken habe, brauche ich es nur anzuschauen und die Regenwolken sind weg. Und dann trage ich noch eine Armbandkette, denn ich muss immer etwas um meine linke Hand haben, da habe ich einen Tick.”

David Friedrich (28, Bachelorette-Gewinner und Musiker): Glücksarmbänder und eine Nackenrolle:

“Ich nehme Glücksarmbänder und eine Nackenrolle mit in den Dschungel. Die Armbänder hat mir ein Freund geschenkt und sie sollen mir im Camp und bei den Dschungelprüfungen Glück bringen. Mit der Nackenrolle will ich gut am Lagerfeuer schlafen und wünsche mir schöne Träume.”

Natascha Ochsenknecht (53, Designerin): Pareo und Lippenstift:

“Lippenstift zu tragen ist einfach mein Markenzeichen. Und der Parero ist mein Glückstuch. Er stammt aus meiner ersten Kollektion und ist seit drei Jahren mein ständiger Begleiter.”

Sydney Youngblood (57, Soul-Sänger): Fächer und Feuchtigkeitstücher:

“Den Fächer brauche ich wegen der Hitze und die Feuchtigkeitstücher zur Hygiene auf der Toilette. Das ist für mich sehr wichtig. Ein bisschen Sauberkeit muss einfach sein.”

Tina York (63, Schlagersängerin und Schwester von Mary Roos): Lipliner und Make-up Puder: “Ich habe einen Lipliner und Make-Up Puder dabei, damit ich am Lagerfeuer nicht so glänze und auch im Dschungel strahlend aussehe.”

Giuliana Farfalla (21, Ex-“Germany’s Next Topmodel”-Kandidatin): Concealer und Kissen:

“Ich will auch im Dschungelcamp sexy aussehen und gut schlafen. Mein Concealer und mein Kissen helfen mir bestimmt dabei.”

Jenny Frankhauser (25, Schlagersängerin und Schwester von Daniela Katzenberger): Concealer und Haarpflegespray

“Das Spray habe ich für meine Extensions dabei. Die benötigen eine besondere Pflege. Den Concealer brauche ich für meine Akneprobleme. Eigentlich möchte ich den aber am liebsten nicht im Camp benutzen. Aber wenn meine Haut explodiert, dann muss der ran!“

Tatjana Gsell (46, Fotomodell): Kajalstift und Lipgloss:

“Ich nehme einen Kajalstift und einen Lipgloss – für glänzende, volle Lippen – mit ins Dschungelcamp. Denn ich will auch im Dschungel gut aussehen. Aber vielleicht brauche ich es auch nicht, denn vielleicht ist es mir nach zwei Tagen auch egal, wie ich aussehe.”

Daniele Negroni (22, Sänger und Ex-“DSDS”-Kandidat): Haarspray und goldene Glitzer-Klobrille:

“Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich meine Haare vor den Strapazen im Camp retten kann. Deshalb habe ich jetzt das Haarspray dabei. Ich hoffe, dass ich meine Frisur damit halbwegs stylen kann und nicht ganz so doof aussehe. Und meine goldene Glitzer-Klobrille zeigt, wer die größte Klappe im Camp hat. Ich hoffe, die verschafft mir zudem erleuchtende Sitzungen!”

Sandra Steffl (47, Schauspielerin und Moderatorin): Schlafmaske und Kissen:

“Ich habe eine Schlafmaske und ein Kissen dabei. So kann ich nach einer langen Nachtwache auch mal tagsüber ein bisschen schlafen. Und mit dem Kuschelkissen fühlt man sich ein bisschen heimischer.”

Kattia Vides (29, Ex-Bachelor-Kandidatin): Concealer und Make-up Schwamm:

“Der Concealer soll mir helfen, dass ich im Gesicht nicht so dünn aussehe, wenn ich stark abnehme. Den Schwamm brauche ich dann, damit ich alles im Gesicht verteilen kann – mit den Händen geht das nicht so gut.”