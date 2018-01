Super Bowl 2018: Die Wiener Partys im Überblick

Am 4. Februar 2018 steigt im U.S. Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota das größte Sportspektakel des Jahres: der Super Bowl LII. Die zwei besten NFL-Teams kämpfen um die Vince Lombardi Trophy und nicht nur in den USA wird gefeiert. Hier finden Sie die größten Super Bowl Partys in Wien:

Super Bowl Night 2018 @ ARCOTEL Wimberger

Am 04. Februar 2017 machen Fans im ARCOTEL Wimberger die Nacht zum Tag. Die Super Bowl Night beitet Live-Übertragung, umfangreiches Rahmenprogramm und und ein All-You-Can-Eat & Drink-Buffet.

Im 760 m² großen Veranstaltungssaal mit vielen Sitzmöglichkeiten genießt man die gesamte Übertragung des Super Bowl-Finales auf einem HD Mega-Screen sowie mehreren Flat-TVs. Richtig amerikanisch ist das All-You-Can-Eat & Drink-Buffet mit Hot Dogs, Burgern, Chicken Wings, Muffins und vielem mehr. Radio Arabella Moderator Tom Gehringer führt gemeinsam mit einem Football-Experten durch den Abend bis zum Kickoff.

Tickets: Ab 55 Euro

Super Bowl Party 2018 @ Marriott Vienna Hotel

Zum 26. Mal laden die Vienna Vikings 1.500 Fans zur Super Bowl Party ins Marriott Vienna Hotel. Der Super Bowl wird im US-Original-Kommentar übertragen, mit dabei sind also auch die legendären US Super Bowl Werbe Spots. Heuer kommen auch wieder die XXXL High Definition LED-Screens und ein umfangreiches All You Can Eat-Buffet.

Tickets: Ab 62,10 Euro

PULS 4 Super Bowl Party @ Albert Schultz Halle

Es wird die größte Super Bowl-Party Europas: PULS 4 lädt im heurigen Jahr in die Albert Schultz Halle zum gemeinsamen Football-Schauen. Das NFL-Finalspiel wird hier auf vier überdimensionierten Vidiwalls übertragen. Außerdem lockt auch hier ein All You Can Eat and Drink-Buffet. Achtung: Es gibt nur noch Restkarten zu kaufen.

Restkarten: 65 Euro

Super Bowl Party @ TGI Fridays

Im TGI Friday’s wird in gewohnt amerikanischer Umgebung der 52. Super Bowl zelebriert. Auf vier Großbildleinwänden und fünf großen TV-Screens wird das Spiel übertragen. Auch hier darf man sich auf ein authentisch ameriknaisches All You Can Eat-Menü freuen.

Ticket für das Buffet: 39 Euro – Getränkepackage müssen zusätzlich bezahlt werden

Touchdown im Hard Rock Cafe

Das Sportfinale und die beliebten „Commercials“ werden auf drei Leinwänden und sieben Bildschirmen sowie in englischer Sprache live übertragen, zum Showprogramm zählt auch heuer wieder eine Cheerleader-Show. Auch der kulinarische Genuss kommt beim All You Can Eat-Buffet nicht zu kurz.



Tickets: 63 Euro