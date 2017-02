Das waren die Super Bowl Partys 2017 in Wien

Am Sonntagabend fand das wohl beteutenste sportliche Ereignis des Jahres statt. In einem dramatischen Finale kürten sich die New England Patriots mit einem Sieg über die Atlanta Falcons zum Sieger des Super Bowl. Die Patriots lagen schon mit 25 Punkten zurück, schafften aber eine nie da gewesene Aufholjagd. Es war das erste Endspiel der National Football League, das nicht in der regulären Spielzeit entschieden wurde.

Vienna Vikings feierten Super Bowl Party

Mitfieberten auch zahlreiche Promis bei der Super Bowl Party der Vienna Vikings. Wendy Night, Yvonne Ruef, Heinz Stiastny, Diana Lueger, BSO Chef Rudolf Hundstorfer besuchten die 25. Super Bowl Party der Vienna Vikings im Wiener Marriott Hotel. Die 1.900 Gäste verzehrten unter anderem 3.500 Hamburger und löschten mit 32hl Bier ihren Durst.



Football-Fieber im Hard Rock Café Vienna

Auch im Hard Rock Cafe wurde die Nacht zum Tag gemacht, denn zahlreiche Gäste genossen das Rahmenprogramm und das Buffet, bevor das NFL-Endspiel übertragen wurde.