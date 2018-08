Am Mittwoch war der Strom in Wien-Neubau weg.

Stundenlange Stromausfälle in Wien-Neubau: Ist die Hitze daran schuld?

Zwei Tage in Folge kam es in Wien-Neubau zu längeren Stromausfällen, in zahlreichen Haushalten und auch auf der Straße blieb es finster. Wir haben bei den Wiener Netzen den Grund dafür erfragt.

Leserreporter Andreas I. verbrachte wie zahlreiche andere Bewohner in Wien-Neubau seinen Mittwochabend im Dunkeln. Er sendete Bilder und schrieb: “Die gesamte Zieglergasse war gerade ohne Straßenbeleuchtung, was bei vielen für Verwirrung sorgte.”

Der Grund: Der Strom war am 1. August für zwei Stunden von circa 20.00 bis 22.00 Uhr weg, laut Störungsdienst auf der Website der Wiener Netze wurde der Stromausfall durch ein technisches Gebrechen ausgelöst.

Stromausfälle in Wien-Neubau durch defekte Kabel ausgelöst Bereits am Abend des Vortages, den 31. Juli, mussten zahlreiche Haushalte in Wien-Neubau von circa 18.30 bis 19.30 ohne Strom auskommen.

Auf Nachfrage von VIENNA.at bei den Wiener Netzen teilte uns Sprecherin Isabell Elias-Doneit den Grund für die kürzlich auftretenden Probleme bei der Stromversorgung im siebten Wiener Gemeindebezirk mit.

“Die Experten haben herausgefunden, dass die beiden Störungen unabhängig voneinander stattfanden. Zwei Kabel waren defekt und mussten getauscht werden. Dass sich die Stromausfälle an aufeinanderfolgenden Tagen ereignet haben, ist ein Zufall”, so Elias-Doneit. Die Hitze der letzten Tage führte laut den Wiener Netzen jedenfalls nicht zu den Stromausfällen. “Dass es heiß ist, ist ein Fakt, hat damit aber gar nichts zu tun.”