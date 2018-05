“Stöckl im Park”: Anrainer protestieren gegen geplantes Brauhaus

Der Protest gegen die Pläne für das ehemalige Belvedere Stöckl in der Prinz-Eugen-Straße reißt nicht ab: Der neue Betreiber Walter Welledits will das Areal zu einem Brauhaus samt Biergarten umbauen, in dem mehr als 800 Gäste Platz finden sollen.

Die Anrainer kämpfen gegen das geplante “Stöckl im Park” an und wollen demnächst ein Gutachten zur Lärmbelästigung vorlegen. Außerdem betonen sie, dass die Wiener Innenstadt um das UNESCO-Weltkulturerbe fürchten müsse, wenn dieser Neubau realisiert würde.

(Red)