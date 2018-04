Sternsinger konnten in Wien 1.010.376,90 Euro an Spenden sammeln

Die Sternsinger durften sich in dieser Saison über großzügige Spenden freuen. - © Katholische Jungschar

17.460.359,13 Euro an Spenden – und damit um 2,12 Prozent mehr – konnten Österreichs Sternsinger in dieser Saison sammeln. In Wien konnten 1.010.376,90 Euro ersungen werden.