Städtische Kindergärten: Über 10.500 Neuanmeldungen in Wien

Die Hauptanmeldezeit für das Kindergartenjahr 2018/19 in städtischen Kindergärten ist nun abgeschlossen. In Summe wurden über 10.500 Kinder in Kindergärten der Stadt angemeldet. “In ganz Wien stehen über 86.000 Plätze in städtischen und privaten Einrichtungen für unterschiedliche Altersgruppen zur Verfügung”, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. “Mit einem Versorgungsgrad von knapp 107 Prozent bei den 3 bis 6-Jährigen und bei über 47 Prozent bei den 0 bis 3-Jährigen haben Eltern in Wien das umfassendste Angebot aller Bundesländer.”

Zwei Kindergärten können favorisiert werden

Nun startet die Phase der Platzvergabe, bei der Anmeldung konnten die Eltern zwei Kindergärten favorisieren: Spätestens Ende März werden Eltern schriftlich informiert, ob ein Platz in einem städtischen Kindergartenplatz zur Verfügung steht. Bei der Vergabe der Plätze zählt nicht die Reihenfolge der Anmeldung, sondern es sind bestimmte Kriterien wie etwa Berufstätigkeit der Eltern, Geschwisterkinder im selben Kindergarten oder die Nähe zum Wohnort ausschlaggebend.

Kein Platz im Kindergarten? Keine Panik!

Sollte der gewünschte Platz nicht verfügbar sein, helfen die MitarbeiterInnen der Servicestellen dabei, einen alternativen Platz zu finden – und zwar das ganze Jahr über. Auch Familien, die kurzfristig einen Platz benötigen, werden dabei unterstützt, eine passende Lösung zu finden. Dabei sind private Kindergartenträger wichtige Kooperationspartner.