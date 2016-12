Sprengstoffeinsatz am Reumannplatz in Favoriten: Koffer löste Großeinsatz aus

Ein verdächtiger Koffer sorgte für einen Großeinsatz der Wiener Polizei am Reumannplatz. - © APA (Symbolbild)

Ein verdächtiger Koffer in einem Park gegenüber eines Eissalons am Reumannplatz in Wien-Favoriten sorgte am Freitagvormittag für einen Großeinsatz der Wiener Polizei.