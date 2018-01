SPÖ-Landesparteivorstand tagt und analysiert Landtagswahl in NÖ

Bei der Tagung will sich die SPÖ der Landtagswahl in Niederösterreich widmen. - © APA (Sujet)

Am Dienstagabend tagt der Landesparteivorstand der SPÖ. Insbesondere der Analyse der Landtagswahl in Niederösterreich will man sich widmen. Am Mittwochvormittag laden die Sozialdemokraten dann zu einer Pressekonferenz.