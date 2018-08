Spitzenwerte mit 36 Grad in Wien: Hitzewelle dauert eine Woche lang an

Die aktuelle Hitzewelle dauert laut ZAMG-Prognose wahrscheinlich noch bis über das Wochenende. Die Spitzenwerte liegen laut Wettervorhersage in den kommenden Tagen bei 34 bis 36 Grad. Diese Höchsttemperaturen sind vor allem vom Burgenland über Wien bis zum Weinviertel zu erwarten.

Der Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte August wird umgangssprachlich als “Hundstage” bezeichnet. Der Name stammt vom Sternbild des Hundes, das in der zweiten Juli-Hälfte aufzugehen beginnt und in der zweiten Augusthälfte vollständig zu sehen ist.

Hundstage: Hitzewelle hat Wien und Umgebung fest im Griff Die Hundstage in Österreich sind die klimatologisch wärmste Zeit des Jahres. Eine Untersuchung der ZAMG zeigt, dass in diesem Zeitraum sehr oft Phasen mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen vorkommen – “hier besteht also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen, wie wir sie derzeit erleben”, berichtete ZAMG-Sprecher Thomas Wostal.

Die Temperaturen liegen damit in den nächsten Tagen um etwa fünf bis zehn Grad über den für Ende Juli/Anfang August typischen Werten (Mittel der vergangenen 30 Jahre). Österreichs Hitzerekord ist in den nächsten Tagen “nicht in Gefahr”, betonten die Klimatologen der ZAMG. Dieser liegt bei 40,5 Grad, gemessen in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) am 8. August 2013. Damals wurde auch an zwei anderen Wetterstationen der ZAMG die 40-Grad-Marke erreicht: 40,3 Grad in Neusiedl/See und 40,0 Grad in Güssing (beide Burgenland).

Zur Hitze gibt es in den nächsten Tagen auch viel Sonnenschein. In der ersten Wochenhälfte entstehen nur vereinzelt Wärmegewitter. In der zweiten Wochenhälfte steigt die Gewittergefahr dann.