So schützt man Hunde bei großer Hitze

Nicht nur Menschen leiden bei großer Hitze - auch unsere felligen Vierbeiner haben damit zu kämpfen. Hier finden Sie Tipps, um Hunde davor zu schützen.

Um die Vierbeiner vor unnötiger, zusätzlicher Hitze zu schützen empfiehlt es sich, mit ihnen über Gras anstatt über Asphalt zu gehen. Wussten Sie außerdem, dass auch Hunde einen Sonnenbrand bekommen können? Es sollte daher immer ein Schattenplätzchen zur Verfügung stehen. Das absolute No Go: Den Hund alleine im Auto zurücklassen – auch bei offenen Fenstern wird dieses schnell zur Todesfalle. Bei Reisen kann der Fahrtwind für Abkühlung sorgen, doch Vorsicht – zu viel Fahrtwind führt zu entzündeten Augen. Wasser ist ein Allround-Helfer bei Hitze: Spazierengehen an einem Gewässer, ein nasses Handtuch auf dem der Hund liegen kann und nicht zu kaltes Wasser zu trinken sorgen für Abkühlung.