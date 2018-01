Special Screenings: Erfolgreichster japanischer Anime “Your Name” im Filmcasino in Wien

Der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten des japanischen Regisseurs Makoto Shinkai kommt in mehreren Special Screenings im Jänner ins Filmcasino: Die Coming-of-Age-Geschichte “Your Name” beginnt als Gender Bender Teenager-Romanze mit Body Switch Twist, bewegt sich aber bald in noch viel größere Universen. Sein herausragender Animationsstil und eine Geschichte voller Poesie und Romantik, die die Grenzen von Raum und Zeit hinter sich lässt, machten diesen Film zum Welterfolg bei Kritikern und Publikum.

Nach dem Überraschungserfolg in Japan und China brach “Your Name” auch in den USA alle Rekorde und ist inzwischen der erfolgreichste Anime aller Zeiten. Auch Hollywood hat bereits angeklopft: Kein Geringerer als J.J. Abrams (Star Wars: Das Erwachen der Macht) kündigte im September 2017 an, die Body-Switch-Geschichte als Live-Action-Remake zu produzieren.

Animationsfilm “Your Name”: Special Screenings im Filmcasino

Zur Handlung: Die Schülerin Mitsuha lebt gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester bei ihrer Großmutter in einer japanischen Kleinstadt. Das Provinzleben langweilt sie. Viel lieber hätte sie ein aufregendes Großstadt-Leben. Genau das hat der Junge Taki in der Millionen-Metropole Tokyo. Eines Tages scheint Mitsuha einen Traum zu haben, in dem sie sich als Junge in Tokyo wiederfindet. Parallel macht Taki eine ähnliche Erfahrung: Er findet sich als Mädchen in einer Kleinstadt in den Bergen wieder, wo er noch nie zuvor war. Doch wie kommt es zu dieser schicksalhaften Verstrickung und welches Geheimnis verbirgt sich wirklich hinter den Träumen der beiden Teenager?

“Your Name” (Kimi no na wa) im Filmcasino

Makoto Shinkai | Japan 2016

11.01.2018, 20.30 Uhr (japan. OmdtUT) (ausverkauft)

14.01.2018, 16.00 Uhr (dt. Synchronfassung)

18.01.201818, 20.30 Uhr (japan. OmdtUT)

>> Ticket-Infos zu den Special Screenings finden Sie auf der FB-Eventseite