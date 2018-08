So wird das Wetter beim Vienna Major 2018 in Wien

Am Mittwoch startet das Vienna Major 2018, dann wird auf der Wiener Donauinsel fünf Tage lang gepritscht, gebaggert und gefeiert. Wie das Wetter beim Beachvolleyball-Highlight wird, verrät die ZAMG-Prognose.

Vom 1. bis zum 5. August findet auf der Wiener Donauinsel das Vienna Major 2018 presented by Swatch statt. Beachvolleyball-Fans können aufatmen, denn Regen und Kälte sind angesichts der derzeitigen Hitzewelle unwahrscheinlich.

Die hochsommerlichen Temperaturen mit Spitzenwerten bis zu 36 Grad sollen laut ZAMG-Prognose nicht nur in den kommenden Tagen, sondern bis über das Wochenende hinweg bleiben. Dazu gesellt sich auch viel Sonnenschein.

Auch die Abende und Nächte verlaufen mild und warm, denn die Temperaturen sinken kaum unter 20 Grad. Erst am Sonntag besteht die Möglichkeit auf vereinzelte Hitzegewitter, die für etwas Abkühlung sorgen könnten.

Sommer pur: “Hundstage” haben Wien fest im Griff

Verantwortlich für das perfekte Beachvolleyball-Wetter sind laut ZAMG die sogenannten “Hundstage”, die Wien derzeit fest im Griff haben und klimatologisch die wärmste Zeit des Jahres darstellen. Eine Untersuchung zeigt, dass in diesem Zeitraum sehr oft Phasen mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen vorkommen – “hier besteht also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen, wie wir sie derzeit erleben”, so ZAMG-Sprecher Thomas Wostal.