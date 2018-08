Beach Volleyball Major Series auf der Wiener Donauinsel: Tipps zur Anreise und Abreise

Vom 1. August bis 5. August findet das A1 Major Vienna auf der Wiener Donauinsel statt und bringt die Beach Volleyball Stars in die Bundeshauptstadt. Wir haben wichtige Tipps zur Anreise und Abreise.

Von Mittwoch, 1. August bis Freitag, 3. August ist das Gelände des Major Vienna 2018 bereits ab 9.30 Uhr geöffnet, denn da starten die ersten Matches. Am Samstag findet dei Semifinal-Spiele der Beach Volleyball-Damen bereits um 10.30 Uhr statt, die Semifinalspiele der Herren finden am Sonntag ab 13.00 Uhr am Center Court statt. Wir haben Tipps zur Anreise und auch zur Abreise von der Wiener Donauinsel.