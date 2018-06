Von Donnerstag, 14. Juni 2018, bis Sonntag, 17. Juni 2018 geht es beim Nova Rock 2018 wieder heiß her.

Mehr als 200.000 Besucher werden auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf im Burgenland am kommenden Wochenende erwartet. Los geht es bereits am Mittwoch, wenn die ersten Festival-Camper anreisen. Am Donnerstag startet dann das volle Programm. Zu den Highlights des heurigen Festivals zählen Die Toten Hosen, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, The Prodigy, Volbeat, Billy Idol und Iron Maiden.

Das Wetter beim Nova Rock Festival 2018

Wie bei jedem Festival blicken die Musik-Fans auch heuer wieder fragend gen Himmel. So wird das Wetter beim Nova Rock Festival 2018:

Der Mittwoch (Anreisetag) startet trüb und mit durchziehenden Regenschauern und Gewittern. Zwar lockert es tagsüber auf, Regenschauer kann es aber trotzdem immer wieder geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 25 Grad.

Am Donnerstag, dem ersten richtigen Festivaltag beim Nova Rock 2018, geht es regnerisch weiter. Es bleibt bewölkt und der Wind kann recht lebhaft werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad.

Regen und teils lebhafter Wind in Nickelsdorf

Der Freitag präsentiert sich von seiner freundlicheren Seite: Zwar ziehen immer wieder stärkere Wolkenfelder über die Pannonia Fields in Nickelsdorf, es sollte aber trockem bleiben, auch wenn der Wind wieder teils lebhaft wird. Es werden Temperaturen um die 25 Grad erwartet.

Am Samstag steigt erneut die Gewitter- und Regenwahrscheinlichkeit, auch wenn sich zwischendurch die Sonne blicken lässt. Die Regenjacke sollte man daher auch bei den Konzerten von Volbeat, Limp Bizkit und Billy Idol nicht vergessen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad.

Auch der Sonntag zeigt sich von seiner verregneten Seite und der Wind bläst teils lebhaft. Die Temperaturen erreichen maximal 26 Grad.

