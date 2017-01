So schön ist es auf dem Wiener Eistraum

Auf beachtlichen 8.500 m² können nun alle Schlittschuhbegeisterte bis 12. März ihre Runden in der unvergleichlich schönen Kulisse von Rathaus und Burgtheater ziehen. Ab 25.1.2017 steht auch wieder die Anfänger- und Trainingseisfläche von 550 m² tagsüber von 9 – 16 Uhr und an Wochenenden ganztags bei freiem Eintritt den Eislauf-AnfängerInnen zur Verfügung. Stützvorrichtungen in Form von Pinguinen bieten dort den kleinen Gästen Halt und die Gelegenheit, sich mit dem glatten Boden in Ruhe anzufreunden.

> Alle Infos zum Wiener Eistraum