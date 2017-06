Slayer rockten den zweiten Tag des Nova Rock

Der Instanz des Thrash-Metals gehörte der Abschluss des zweiten Nova-Rock-Tages 2017 – und Slayer zeigten eindrucksvoll, warum sie diesen Status genießen. Ein Konzert der US-Band sei schon ein bisschen wie gleichzeitig Achter- und Geisterbahn fahren, nickte Gitarrist Gary Holt vor dem Auftritt im Gespräch mit der APA. “Bei Slayer gibt es keinen Quatsch – nur bumm, bumm, bumm.” Stimmt!

Da stand weit nach Mitternacht Tom Araya mit grauem Rauschebart, Abbild eines bösartigen Weihnachtsmannes, auf der Red Stage, grinste über beide Ohren, lachte das schon müde Publikum aus und kündigte ein “Liebeslied” an. Es folgte “Dead Skin Mask”, ein Song über den Serienmörder Ed Gain, der seine Opfer häutete. Willkommen in der Welt von Slayer – “Gott hasst uns alle”, heißt es in “Disciple”, herausgebrüllt über die Pannonia Fields von Araya, der seine Kinder christlich erzogen hat. Wenn er in “The Antichrist” singt, dass er jener Beelzebub sei, glaubt man ihm das trotzdem gerne. Wohliger Schauer wie in einem packenden Horrorfilm zieht auf, wenn Kerry King, der Mann mit der tätowierten Glatze und den Armen eines Möbelpackers, sich mit Holt an den Gitarren duelliert.

“Slayer spielen nie mit 60 oder 70 Prozent”

“Diese Band nimmt ihre Performance extrem ernst”, sagte Holt, der nach dem Tod des Ur-Gitarristen Jeff Hanneman von seinen “Freunden seit dem 17. Lebensjahr”, King und Araya, als fixes Mitglied verpflichtet wurde. “Slayer spielen nie mit 60 oder 70 Prozent, immer mit 100. Dann ist da diese Beharrlichkeit über die Jahre. Ein Konzert von Slayer ist wie ein Fight, man bekommt für 90 Minuten eine über den Kopf gezogen. Das hat sich nie geändert.” Da fegten sie durch Genre-Klassiker wie “War Ensemble”, extrem schnellem Material (“Raining Blood”) wurde groovigeres (“South Of Heaven”) entgegengesetzt – was die Wirkung verstärkte. Neues Material vom Album “Repentless” passte gut dazu. Das umstrittene (und textlich ziemlich dumme) “Angel Of Death” bildete den Abschluss einer Machtdemonstration.

Seit sieben Jahren ist Holt nun bei Slayer. Es wirkte, als wäre er das schon immer. “Ich mach’ mein eigenes Ding”, sagte er über seine Herangehensweise. “Jeff hatte seinen eigenen Stil, der schwer zu kopieren ist. Es wäre nicht ehrlich, wenn ich das versuchen würde. Was ich aber versuche, ist einige seiner Melodien einzubauen und den Vibe seiner Arbeit anklingen zu lassen.” Warum ihn die Slayer-Fans sofort akzeptiert haben? “Wegen meiner Glaubwürdigkeit”, antwortete Holt. “Ich bin einer der Architekten von Thrash-Metal. Ich war von Anfang an dabei. Manche Leute sagen, Exodus waren die erste Thrash-Band. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir waren bestimmt nicht die Dritten.”

Das junge Publikum am Nova Rock schien alle Slayer-Songs mitgrölen zu können. “Es kommen 17- bis 24-jährige zu unseren Shows”, sagte der 53-jährige Gitarrist. “Das ist gut, denn wenn man auf die Charts blickt, könnte man glauben, dass es gar keinen Heavy Metal mehr gibt. Uns vergönnt man nicht einmal eine eigene Grammy-Kategorie. Aber es braucht eine neue Generation an Bands, die auch von der Musik leben können. Das ist für junge Metalbands schwierig im Vergleich zu Popstars, die Millionen von Alben an 14-jährige Mädchen verkaufen.”

Nova Rock: Blink 182 im Schatten von Slayer

Ziemlich bieder wirkte die Show des zweiten Headliners: Die Punkband Blink 182 – mittlerweile mit Alkaline-Trio-Sänger Matt Skiba an der Gitarre und dem zweiten Mikrofon – hat zwar schon einige Zeit im Musikzirkus verbracht. Das wurde immer dann besonders deutlich, wenn Songs wie “Dumpweed” oder “What’s My Age Again?” in längst vergangene Zeiten (konkret zum Erfolgsalbum “Enema of the State” von 1999) entführten. Aber das Trio verstand es trotz eines riesigen “Fuck” in brennenden Buchstaben am Bühnenhintergrund nicht wirklich, die berufsjugendliche Agenda zu vermitteln.

“Wir sind Blink 182”, entfuhr es Bassist Mark Hoppus zu Beginn gleich mehrfach. Gar so, als müsse er dem zunächst noch sehr zahlreichen Publikum versichern, dass da eine der erfolgreichsten Punkformationen der späten 90ern spielte. Nur: Das Feuer, das immer wieder aus diversen Öffnung loderte, sprang nicht über. Da nutzten auch ehemalige Hits wie “The Rock Show” oder strukturell interessantere Stücke im Stile von “I Miss You” wenig. Die wenigen Ansätze einer Animation mit Gesangsanleitung oder Einklatsch-Aufforderung ebbten meist recht schnell wieder ab. Man war durchaus bemüht, wie der stets pumpende Travis Barker am Schlagzeug deutlich machte, aber es blieb beim Versuch.

Besser im Ansatz und der Ausführung waren da wiederum Touche Amore: Die Hardcore-Band, die in den jüngsten Jahren mit hoher Regelmäßigkeit in Österreich anzutreffen war, ist derzeit eine sichere Bank, wenn es um emotionsgeladene Shows, Songwriting abseits der Norm und Tuchfühlung mit den Fans geht. Da stimmten die Breaks, wurde “Home Away From Here” zum wiederholten Male hymnisch dargeboten und gab sich Sänger Jeremy Bolm ohnedies als ein Shouter und Geschichtenerzähler zum Anfassen. Sympathisch und überzeugend auf ganzer Linie.

