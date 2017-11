Siemens-Grund in Wien-Floridsdorf wird nicht umgewidmet

Der Gemeinderat habe dort eine langfristige Betriebswidmung beschlossen, und “eine Umwidmung für Wohnbau wird es dort sicher nicht geben”, wird der Grüne Gemeinderat Christoph Chorherr im “Standard” (Wochenendausgabe) zitiert.

Kein Okay für Wienwert-Plan: Siemens-Grund nicht umgewidmet

Die Immo-Gesellschaft ist dabei, Altbestand abzuverkaufen. Das Haus Neubaugürtel 4 in Wien, in dem das Hotel Fürstenhof untergebracht ist, habe schon vor ein paar Wochen den Eigentümer gewechselt, gekauft habe es die Wiener Hallmann Holding von Immobilieninvestor Klemens Hallmann. Kaufpreis laut Zeitung: rund 9,5 Mio. Euro. Zudem habe die Hallmann Holding dem angeschlagenen Unternehmen die Immobilie Getreidemarkt 10 abgekauft, angeblich für rund 20 Mio. Euro. Hallmann bestätigte der Zeitung die Zukäufe, zum Preis gab es vom Unternehmen keine Angaben.

Im Gegenzug habe Wienwert bei Hallmann eingekauft: das Tullner “Frankhaus”, einen Gebäudekomplex, in dem früher ein Kaufhaus untergebracht war. Baugenehmigungen vorausgesetzt könnten dort Wohnungen errichtet werden.

Siemens: Grundstückstransaktion mit Wienwert kam nicht zustande

Siemens Österreich teilte am Sonntag mit, dass es nicht zum Verkauf eines Grundstücks in Wien-Floridsdorf an den Wiener Immo-Entwickler Wienwert gekommen ist. Es habe Kaufinteresse von Wienwert für das Grundstück gegeben, und es habe auch Gespräche gegeben – es sei aber nie zum Abschluss einer Transaktion gekommen, sagte Siemens-Sprecher Michael Braun zur APA.

