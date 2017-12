Sieben Listen treten 2018 bei Landtagswahl in Niederösterreich an

Auch die NEOS treten erstmals zur Landtagswahl in Niederösterreich an. - © APA (Sujet)

Sieben Listen werden bei der Landtagswahl in Niederösterreich am 28. Jänner 2018 antreten. Erstmals werden neben ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen auch die NEOS landesweit kandidieren, teilte Landtagspräsident Hans Penz (ÖVP) nach Ende der Einreichfrist für die Unterstützungserklärungen am Freitag mit.