Sexueller Missbrauch an Gymnasium in NÖ: 37-jähriger Lehrer wird angeklagt

Die Anklagen gegen den Lehrer ist fertig.

In der Causa rund um den Missbrauchsverdacht an einem Gymnasium in Niederösterreich wird nun der beschuldigte Lehrer angeklagt. Der 37-Jährige soll mehrere Schülerinnen während des Unterrichts “mit perfiden Methoden schwer sexuell missbraucht” haben.