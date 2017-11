Verdacht des sexuellen Missbrauchs Unmündiger: Wiener Lehrer verhaftet

Wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs wurde ein Lehrer aus Wien verhaftet. - © Pixabay.com (Sujet)

Am Montagabend wurde ein Wiener Lehrer, der am Gymnasium Schwechat unterrichtet, verhaftet, da der Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen in Verbindung mit dem Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses besteht. Er wurde über Antrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage.