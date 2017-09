Sexuelle Übergriffe durch Wiener Taxifahrer: Polizei sucht weitere Opfer

Der 48-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Neben den sexuellen Übergriffen soll der Tatverdächtige in zwei Fällen die Frauen auch bestohlen haben. “Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Opfer gibt”, so die Exekutive in einer Aussendung am Freitag.

Sexuelle Übergriffe: So ging der Taxifahrer vor

Polizeisprecher Daniel Fürst gab gegenüber VIENNA.at an, der Modus Operandi des Taxifahrers sei immer der gleiche gewesen: Der Mann habe die Frauen von Discos und Clubs abgeholt und sich entweder noch im Taxi oder sogar in den Wohnungen der Betroffenen an ihnen vergangen. Bereits medial kolportiert worden war der Fall um eine 24-Jährige, die sich in der Nacht auf 30. August von dem 48-Jährigen vom Schwarzenbergplatz nach Floridsdorf hatte bringen lassen und dabei einem Übergriff des Mannes ausgesetzt gewesen war. Der Taxifahrer hatte sie auch bestohlen – das Opfer erstattete daraufhin Anzeige.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Opfern anhand des Bildes des Tatverdächtigen werden erbeten und können auch vertraulich abgegeben werden. Die Polizei bittet hierzu um Kontaktaufnahme mit dem Landeskriminalamt Wien (Gruppe Hösch) unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33310.