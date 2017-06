Serieneinbrecher mit Videobildern und DNA-Spuren überführt

Der Gesamtschaden soll laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer rund 35.000 Euro ausmachen.

29-jähriger Serieneinbrecher von Ermittlern ausgeforscht

Der Mann war zwischen der Schnellbahnbrücke in Floridsdorf und dem unteren Ende der Alten Donau aktiv. Abgesehen hatte er es auf Gasthäuser, Kantinen, eine Segelschule und Ruderklubs. Interessiert war er vor allem an Bargeld, in manchen Fällen auch an anderen Wertgegenständen. Die in Gaststätten handelsüblichen Waren – Alkoholika zum Beispiel – ließ er hingegen links liegen. Die Wiener Ermittler mussten übrigens nicht mehr lange nach dem Verdächtigen suchen. Er war bereits am 20. Mai vom Landeskriminalamt Niederösterreich wegen ähnlicher Delikte in Haft genommen worden und sitzt derzeit in der Justizanstalt St. Pölten. Die Wiener Fälle gestand er.

(APA/Red.)