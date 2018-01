Semmering-Lifte in NÖ: Gondelbahn am “Zauberberg” seit Samstag außer Betrieb

Die Semmering-Gondelbahn am "Zauberberg steht seit Samstag still. - © APA (Sujet)

Die Gondelbahn am “Zauberberg” Semmering-Hirschenkogel steht seit Samstag still. Auch die Rodelbahn wurde geschlossen. Der Betreiber berichtet auf seiner Webseite von einem technischen Problem. Laut einem Online-Medienbericht soll es am Samstag kurz nach Beginn des Nachtbetriebs zu einem Zwischenfall in der Bergstation gekommen sein.